2022-09-15 – 2022-09-21

Il travaille essentiellement les techniques de la gouache, de l’aquarelle des pastels secs et des pigments très dilués.

Amateur de voyages, Ronan Coroller, porte son regard parfois teinté de mélancolie, de blues et de jazz sur les visages et expressions rencontrés.

Il s’adonne également au crayon sur papier et aux natures mortes à la gouache.

