Expo peinture – René Le Jeune – Atelier Incognito Combrit Combrit Catégories d’évènement: Combrit

Finistère

Expo peinture – René Le Jeune – Atelier Incognito Combrit, 29 avril 2022, Combrit. Expo peinture – René Le Jeune – Atelier Incognito Rue des Glenan Fort de Sainte-Marine Combrit

2022-04-29 – 2022-05-05 Rue des Glenan Fort de Sainte-Marine

Combrit Finistère René Le Jeune, peintre amateur, a participé aux cours « adultes » de l’Ecole des Beaux Arts de Quimper et travaille maintenant depuis plus de dix ans au sein du groupe de peintres « Incognito ». Pour lui, la peinture est couleur, mouvement, lignes, expression libre de leur vision de la nature. abri.marin@combrit-saintemarine.fr +33 2 98 51 94 40 René Le Jeune, peintre amateur, a participé aux cours « adultes » de l’Ecole des Beaux Arts de Quimper et travaille maintenant depuis plus de dix ans au sein du groupe de peintres « Incognito ». Pour lui, la peinture est couleur, mouvement, lignes, expression libre de leur vision de la nature. Rue des Glenan Fort de Sainte-Marine Combrit

dernière mise à jour : 2022-04-23 par

Détails Catégories d’évènement: Combrit, Finistère Autres Lieu Combrit Adresse Rue des Glenan Fort de Sainte-Marine Ville Combrit lieuville Rue des Glenan Fort de Sainte-Marine Combrit Departement Finistère

Combrit Combrit Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/combrit/

Expo peinture – René Le Jeune – Atelier Incognito Combrit 2022-04-29 was last modified: by Expo peinture – René Le Jeune – Atelier Incognito Combrit Combrit 29 avril 2022 Combrit finistère

Combrit Finistère