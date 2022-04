Expo peinture, photo, poésie- Vincent Jézéquel, 20 octobre 2022, .

Expo peinture, photo, poésie- Vincent Jézéquel

2022-10-20 – 2022-10-26

Originaire de Ile-Tudy, le littoral a grandement participé à ma construction. Aussi, la mer, le vent et les rochers sont aujourd’hui indispensables à mon équilibre.

Lors de cette exposition, je vous invite à plonger dans mes obsessions du bleu à travers mes

peintures sur papier, réalisées avec des techniques aqueuses mélangeant l’aquarelle et la gouache. L’eau : l’élément indissociable de mon Finistère.

Et comme j’ai toujours aimé collectionner les images et les mots, je vous invite également à

découvrir mes poèmes et mes photographies en noir et blanc de notre chère Bretagne Sud. Ces

textes et ces images sont issus de mon dernier livre de poésie « Carnets d’Absences », paru à l’été 2021. Je souhaite que cette exposition soit un moment de rencontre, de partage et de voyage (intérieur).

Vincent Jézéquel

Auteur, photographe et peintre autodidacte

jezequel.vincent@laposte.net +33 6 64 12 17 20 http://vincent-jezequel.com/

Originaire de Ile-Tudy, le littoral a grandement participé à ma construction. Aussi, la mer, le vent et les rochers sont aujourd’hui indispensables à mon équilibre.

Lors de cette exposition, je vous invite à plonger dans mes obsessions du bleu à travers mes

peintures sur papier, réalisées avec des techniques aqueuses mélangeant l’aquarelle et la gouache. L’eau : l’élément indissociable de mon Finistère.

Et comme j’ai toujours aimé collectionner les images et les mots, je vous invite également à

découvrir mes poèmes et mes photographies en noir et blanc de notre chère Bretagne Sud. Ces

textes et ces images sont issus de mon dernier livre de poésie « Carnets d’Absences », paru à l’été 2021. Je souhaite que cette exposition soit un moment de rencontre, de partage et de voyage (intérieur).

Vincent Jézéquel

Auteur, photographe et peintre autodidacte

dernière mise à jour : 2022-02-22 par