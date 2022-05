Expo peinture – Patrick Péron, 12 mai 2022, .

Expo peinture – Patrick Péron

2022-05-12 – 2022-05-18

J’habite à Plougastel-Daoulas et après une carrière entière dans l’Education Nationale en tant que professeur d’arts plastiques, je suis désormais retraité et me consacre un peu plus qu’auparavant à la peinture.

De facture très figurative, presque” hyper réaliste”, mes toiles à l’acrylique ont pour thème essentiel les paysages maritimes avec une prédilection pour les roches, le sable et l’eau.

Je privilégie un goût marqué pour des lumières intenses et une palette assez contrastée.

Ma future expo porte le titre de “côtes sauvages” et représentera des paysages finistériens, surtout de la presqu’île de Crozon et du cap Sizun.

patrick.peron83@gmail.com +33 7 69 61 03 45

J’habite à Plougastel-Daoulas et après une carrière entière dans l’Education Nationale en tant que professeur d’arts plastiques, je suis désormais retraité et me consacre un peu plus qu’auparavant à la peinture.

De facture très figurative, presque” hyper réaliste”, mes toiles à l’acrylique ont pour thème essentiel les paysages maritimes avec une prédilection pour les roches, le sable et l’eau.

Je privilégie un goût marqué pour des lumières intenses et une palette assez contrastée.

Ma future expo porte le titre de “côtes sauvages” et représentera des paysages finistériens, surtout de la presqu’île de Crozon et du cap Sizun.

dernière mise à jour : 2022-02-22 par