Expo peinture – Patrick Marziale Île-Tudy Île-Tudy Catégories d’évènement: Finistère

Île-Tudy

Expo peinture – Patrick Marziale Île-Tudy, 23 juin 2022, Île-Tudy. Expo peinture – Patrick Marziale Jardin de la Pointe Galerie de la Pointe Île-Tudy

2022-06-23 – 2022-06-29 Jardin de la Pointe Galerie de la Pointe

Île-Tudy Finistère J’expose avec plaisir pour la première fois à la Maison de la Pointe à l’ÎLE TUDY, après avoir déjà accroché mon travail au Fort de Sainte Marine à Combrit et au Temple des Arts à Lesconil. J’aime exposer en terre bigoudène, moi le peintre de la Baie de Douarnenez j’y trouve toujours un regard bienveillant pour mes recherches essentiellement inspirées par tous les aspects maritimes ,au gré des saisons, d’après nature. Réalisés sur toiles ou sur bois, en acrylique, je travaille en séries et variations sur thèmes. Quelques dessins à l’encre de chine et aux bambous complètent l’ensemble. Cette sélection de mon travail vous est proposée, dans sa variété mais aussi sa cohérence, tous les jours en ma présence pour satisfaire à votre curiosité sur le fait pictural. patrick.marziale@bbox.fr +33 2 98 74 33 34 J’expose avec plaisir pour la première fois à la Maison de la Pointe à l’ÎLE TUDY, après avoir déjà accroché mon travail au Fort de Sainte Marine à Combrit et au Temple des Arts à Lesconil. J’aime exposer en terre bigoudène, moi le peintre de la Baie de Douarnenez j’y trouve toujours un regard bienveillant pour mes recherches essentiellement inspirées par tous les aspects maritimes ,au gré des saisons, d’après nature. Réalisés sur toiles ou sur bois, en acrylique, je travaille en séries et variations sur thèmes. Quelques dessins à l’encre de chine et aux bambous complètent l’ensemble. Cette sélection de mon travail vous est proposée, dans sa variété mais aussi sa cohérence, tous les jours en ma présence pour satisfaire à votre curiosité sur le fait pictural. Jardin de la Pointe Galerie de la Pointe Île-Tudy

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Île-Tudy Autres Lieu Île-Tudy Adresse Jardin de la Pointe Galerie de la Pointe Ville Île-Tudy lieuville Jardin de la Pointe Galerie de la Pointe Île-Tudy Departement Finistère

Île-Tudy Île-Tudy Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ile-tudy/

Expo peinture – Patrick Marziale Île-Tudy 2022-06-23 was last modified: by Expo peinture – Patrick Marziale Île-Tudy Île-Tudy 23 juin 2022 finistère Île-Tudy

Île-Tudy Finistère