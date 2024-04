Expo peinture Pascale Stéphan Rue des Glénans Combrit, jeudi 11 avril 2024.

Expo peinture Pascale Stéphan Rue des Glénans Combrit Finistère

« Je suis née en Bretagne à Lomener, petit port de pêche face à l’île de Groix dans le Morbihan.

Enfant, j’aime peindre, dessiner, faire de la poterie.

Pour mon apprentissage, je me rends à Paris pour exercer la coiffure et j’occupe mes loisirs à dessiner et peindre.

C’est aux ateliers des beaux arts de Paris pendant plusieurs années que j’ai perfectionné ma peinture dans différentes techniques, le dessin modèle vivant, la peinture à l huile, l’acrylique, le collage.

Pendant 3 ans je suis copiste au musée Carvavalet et au musée d’art moderne de Paris.

Mon univers est varié, je peins des paysages, des Aquariums, des poules, des abstraits et collages. Aux beaux jours j’aime aller peindre sur le sujet, au gré de mes promenades de ma Bretagne natale.

Ma peinture est figurative, réaliste, parfois abstraite, joyeuse et colorée. » .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11

fin : 2024-04-17

Rue des Glénans Corps de garde

Combrit 29120 Finistère Bretagne abri.marin@combrit-saintemarine.fr

L’événement Expo peinture Pascale Stéphan Combrit a été mis à jour le 2024-04-04 par OT Destination Pays Bigouden Sud