Expo peinture PACHA L’Etuve Treffiagat, lundi 1 avril 2024.

Expo peinture PACHA L’Etuve Treffiagat Finistère

Le peintre

Les pigments, l’odeur, la surface d’une toile de coton ou de lin m’ont toujours irrésistiblement attirée. Aussi dès que mes enfants ont été grands je me suis remise à peindre abondamment. Mais c’est en pratiquant les cours adultes des Beaux-Arts de Quimper pendant 10 ans que j’ai enfin acquis les techniques qui me permettent aujourd’hui d’exprimer justement mes émotions et mon imaginaire.

Je travaille au sein d’un groupe nommé Incognito et dans mon atelier à la maison. J’aime les grandes toiles, leur espace permet à mes rêveries de se concrétiser, l’acrylique offre un geste rapide spontané qui convient à mes sujets. Pinceaux, couteaux mais aussi la main interviennent pour trouver les équilibres du dessin les harmonies des couleurs et les entrées de lumière. Mes sujets de prédilection sont trouvés dans le végétal, la mer, l’étrangeté des personnes et de leur visage.

Les expositions

A partir de 2006 je me suis tenue à au minimum trois expositions par an. Je dois avouer que le regard des visiteurs a été souvent favorables et que nombre de mes compositions ont trouvé preneur. Plonéour Lanvern, Pouldreuzic, Audierne, Lesconil, Quimper, m’ont ainsi accueillie. Mais je suis particulièrement heureuse d’avoir obtenu le premier du jury au salon de Penmarc’h devant un cinquantaine de peintres. Avec Harald Weil nous occupons tous les deux ans le joli fort de Sainte-Marine pour 15 jours très enrichissants. .

Début : 2024-04-01 15:00:00

fin : 2024-04-07 19:00:00

L’Etuve 1 rue R. et X. Quideau

Treffiagat 29730 Finistère Bretagne asso.treffiagarts@gmail.com

