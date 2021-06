Île-Tudy Île-Tudy 29980, Île-Tudy Expo peinture – Oeuvres de Maurice Neveu Île-Tudy Île-Tudy Catégories d’évènement: 29980

Île-Tudy

Expo peinture – Oeuvres de Maurice Neveu Île-Tudy, 17 juin 2021-17 juin 2021, Île-Tudy. Expo peinture – Oeuvres de Maurice Neveu 2021-06-17 10:00:00 – 2021-06-23 18:00:00 Jardin de la pointe Galerie de la Pointe

Île-Tudy 29980 Annie Neveu Cluze a préparé cette exposition en hommage à son papa Maurice Neveu décédé en 2012. Il a fait l’école des beaux arts en 1936, 1937 et 1938. A eu pour maître et ami Émile Simon. Sociétaire des artistes Français, il a souvent exposé et a été récompensé. Il est demeuré peintre amateur toute sa vie.

anniecluzel@hotmail.fr +33 6 87 38 45 23

