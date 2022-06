Expo peinture – Nicole Gonzalez – Lumières de Bretagne, 11 août 2022, .

Expo peinture – Nicole Gonzalez – Lumières de Bretagne



2022-08-11 – 2022-08-17

Peintre ayant suivi les cours Martenot au Chesney et avec Isabelle de Longvilliers à Quimper, travaillant uniquement la peinture à l’huile, qui offre le plaisir de la matière et une palette de couleurs à l’infini.

Ayant toujours eu une attirance pour les paysages maritimes déchaînés de notre Région, lumières extraordinairement variées, entre nuages et mer agitée. Mon plaisir est de faire partager ce que capte mon regard.

nicou.zalez@orange.fr +33 2 98 51 94 40

