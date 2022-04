Expo peinture – Michel Maszczyk et Yves Sauvage Combrit Combrit Catégories d’évènement: Combrit

Finistère

Expo peinture – Michel Maszczyk et Yves Sauvage Combrit, 6 mai 2022, Combrit. Expo peinture – Michel Maszczyk et Yves Sauvage Rue des Glenan Fort de Sainte-Marine Combrit

2022-05-06 10:00:00 – 2022-05-12 18:00:00 Rue des Glenan Fort de Sainte-Marine

Combrit Finistère Michel Maszczyk justifie sa peinture comme étant « intuitive, gestuelle et spontanée, reflétant ses émotions. Après une première période consacrée à l’art figuratif, dit-il, ma peinture a évolué naturellement vers l’abstrait, une émotion que l’on offre, une invitation au voyage dans un monde irréel, où il est permis de rêver et de libérer son imaginaire ». Ses toiles sont réalisées en grande partie aux couteaux, sachant qu’il travaille aussi l’acrylique. Quant à Yves Sauvage, initiateur du mouvement Chouchenn Art, il se situe entre le figuratif des maîtres de la peinture bretonne et l’imagerie des peintures sur faïence façon Quimper. Styliser mais non naïf. Amoureux de la Bretagne, celle-ci est devenue une de ses sources d’inspiration sûrement dues à son côté rude, puissant et un brin mythologique qui l’engage à en souligner les traits sur ses toiles qui invitent au voyage. abri.marin@combrit-saintemarine.fr Michel Maszczyk justifie sa peinture comme étant « intuitive, gestuelle et spontanée, reflétant ses émotions. Après une première période consacrée à l’art figuratif, dit-il, ma peinture a évolué naturellement vers l’abstrait, une émotion que l’on offre, une invitation au voyage dans un monde irréel, où il est permis de rêver et de libérer son imaginaire ». Ses toiles sont réalisées en grande partie aux couteaux, sachant qu’il travaille aussi l’acrylique. Quant à Yves Sauvage, initiateur du mouvement Chouchenn Art, il se situe entre le figuratif des maîtres de la peinture bretonne et l’imagerie des peintures sur faïence façon Quimper. Styliser mais non naïf. Amoureux de la Bretagne, celle-ci est devenue une de ses sources d’inspiration sûrement dues à son côté rude, puissant et un brin mythologique qui l’engage à en souligner les traits sur ses toiles qui invitent au voyage. Rue des Glenan Fort de Sainte-Marine Combrit

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Combrit, Finistère Autres Lieu Combrit Adresse Rue des Glenan Fort de Sainte-Marine Ville Combrit lieuville Rue des Glenan Fort de Sainte-Marine Combrit Departement Finistère

Combrit Combrit Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/combrit/

Expo peinture – Michel Maszczyk et Yves Sauvage Combrit 2022-05-06 was last modified: by Expo peinture – Michel Maszczyk et Yves Sauvage Combrit Combrit 6 mai 2022 Combrit finistère

Combrit Finistère