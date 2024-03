Expo peinture Marie-Lise Le Campion & Daniel Larvol Galerie du Port Île-Tudy, jeudi 24 octobre 2024.

J’ai commencé à peindre en 1990, alors que j’habitais aux USA. Je n’ai plus arrêté depuis. J’ai mené parallèlement une carrière au sein du Ministère de la Culture. J’ai créé mon atelier de peinture en 2005, date à laquelle je me suis inscrite à la Maison des Artistes.

J’aime jouer avec les couleurs, leurs contrastes, leurs harmonies et leurs nuances. Transcender le réel par le biais des couleurs. Le travail sur la lumière est aussi important pour moi. J’aime peindre sans trop en dire, suggérer l’essentiel, garder une part de mystère… toujours dans l’intimité de mon atelier.

Je tire mon inspiration la plupart du temps de mon vécu et de ce que je perçois de mon environnement. Je m’appuie aussi parfois sur un thème que je choisis en fonction de mes états d’âme.

J’expose depuis plus de vingt ans, en région mais aussi à Paris, Grande-Bretagne, Allemagne. L’art et la peinture en particulier est pour moi un partage, partage d’émotions, d’idées ou de points de vue.

Marie-Lise Le Campion

Daniel Larvol , artiste peintre, a depuis une quinzaine d’années, posé ses chevalets à Beg Meil.

Après avoir fait ses armes et s’être forgé un style aux Beaux Arts de Quimper, en démarrant par le figuratif, a vite été séduit par le fauvisme ; et tend désormais vers un expressionnisme abstrait, voir allégorique “ je ne cherche pas à montrer le monde tel qu’il est, mais plutôt à l’exprimer “.

Adepte des techniques mixtes, peinture acrylique sur toile ou papier, utilisation de carton, d’affiches lacérées avec marouflage;

mettant en scène des fragments de réalité métamorphosée, offrant ainsi aux yeux, un aspect palpable.

Il lui arrive également de réaliser des encadrements à base de palettes de bois de récupération.

Merci de bien vouloir poser un beau regard sur ce travail, qui a aussi et surtout pour ambition de vous questionner et vous émouvoir. »Je peins les choses comme je les sens, par instinct et de façon plutôt subjective » .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-24 11:00:00

fin : 2024-10-30 13:00:00

Galerie du Port 1 rue du Port

Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne daniellarvol@sfr.fr

