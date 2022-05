Expo peinture – Marie-Lise Le Campion, 14 juillet 2022, .

Expo peinture – Marie-Lise Le Campion

2022-07-14 – 2022-07-20

» Après avoir vécu à Paris, en Dordogne (Sarlat) et aux USA, je suis revenue à mes racines en Bretagne.

Formation suivie dans différents ateliers d’arts plastiques et aux cours du soir de l’Ecole du Louvre. Un travail d’un an dans une galerie d’art, la rencontre avec des artistes ont été déterminants (encouragée par Corneille du mouvement COBRA, rencontré à Sarlat, lors d’une exposition personnelle en 2003).

Dans mon travail pictural, la recherche sur la lumière, la poésie des couleurs, leurs harmonies et leurs nuances, sont des constantes.

J’aime peindre sans trop en dire : suggérer l’essentiel, garder une part de mystère, laisser une part au rêve … donner à l’autre un moment de paix, d’émotion, un espace de liberté dans lequel il se reconnaît.

Ma démarche artistique se nourrit d’un constant aller-retour entre ce que je vois, mon environnement, ce que je vis et mon intériorité. L’art est pour moi vérité, sincérité. Ma peinture est un cheminement, une sorte de journal intime. Je peins ce que je sens et ressens en me laissant guider par mon instinct.

Peindre c’est partager. »

» Après avoir vécu à Paris, en Dordogne (Sarlat) et aux USA, je suis revenue à mes racines en Bretagne.

Formation suivie dans différents ateliers d’arts plastiques et aux cours du soir de l’Ecole du Louvre. Un travail d’un an dans une galerie d’art, la rencontre avec des artistes ont été déterminants (encouragée par Corneille du mouvement COBRA, rencontré à Sarlat, lors d’une exposition personnelle en 2003).

Dans mon travail pictural, la recherche sur la lumière, la poésie des couleurs, leurs harmonies et leurs nuances, sont des constantes.

J’aime peindre sans trop en dire : suggérer l’essentiel, garder une part de mystère, laisser une part au rêve … donner à l’autre un moment de paix, d’émotion, un espace de liberté dans lequel il se reconnaît.

Ma démarche artistique se nourrit d’un constant aller-retour entre ce que je vois, mon environnement, ce que je vis et mon intériorité. L’art est pour moi vérité, sincérité. Ma peinture est un cheminement, une sorte de journal intime. Je peins ce que je sens et ressens en me laissant guider par mon instinct.

Peindre c’est partager. »

dernière mise à jour : 2022-05-25 par