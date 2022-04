Expo peinture – Marc de Rosa Île-Tudy, 28 juillet 2022, Île-Tudy.

Expo peinture – Marc de Rosa rue de la Pointe Galerie de la Pointe Île-Tudy

2022-07-28 10:00:00 – 2022-08-03 18:30:00 rue de la Pointe Galerie de la Pointe

Île-Tudy Finistère

Né en BRETAGNE à la fin des années 1950 d’une maman bretonne aux “mains d’or” et d’un papa d’origine italienne aux ” mains vertes”.

Mon métier de paysagiste me permet d’allier ma passion pour la nature et mon esprit inventif. Au-delà de la technique, seront mise en exergue : qualités imaginatives toujours l’équilibre et l’harmonie. Des crayons de dessin pour donner vie à mes jardins aux pinceaux pour réinterpréter sur la toile mes visions, il n’y avait qu’un pas.

Pourtant bien ancré à la terre bretonne, la grande bleue est mon modèle favori. De mes différents séjours des 2 côtés de l’atlantique, le long du bassin méditerranéen, des caraïbes, au golfe du Mexique, amoureux de la mer, interprète de cette lumière toujours particulière.

marcderosa@outlook.fr +33 6 67 04 38 83

