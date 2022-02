Expo peinture – Josette Gouello-Soulain Île-Tudy Île-Tudy Catégories d’évènement: Finistère

Île-Tudy

Expo peinture – Josette Gouello-Soulain Île-Tudy, 15 septembre 2022, Île-Tudy. Expo peinture – Josette Gouello-Soulain Jardin de la pointe Galerie de la Pointe Île-Tudy

2022-09-15 10:30:00 – 2022-09-21 19:00:00 Jardin de la pointe Galerie de la Pointe

Île-Tudy Finistère Touches figuratives dans un univers abstrait. Huile sur toile ou sur papier. Œuvres dans des bleus plus abstraits et lumineux. gouellojosette@aol.com +33 6 62 22 97 07 Touches figuratives dans un univers abstrait. Huile sur toile ou sur papier. Œuvres dans des bleus plus abstraits et lumineux. Jardin de la pointe Galerie de la Pointe Île-Tudy

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Île-Tudy Autres Lieu Île-Tudy Adresse Jardin de la pointe Galerie de la Pointe Ville Île-Tudy lieuville Jardin de la pointe Galerie de la Pointe Île-Tudy Departement Finistère

Île-Tudy Île-Tudy Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ile-tudy/

Expo peinture – Josette Gouello-Soulain Île-Tudy 2022-09-15 was last modified: by Expo peinture – Josette Gouello-Soulain Île-Tudy Île-Tudy 15 septembre 2022 finistère Île-Tudy

Île-Tudy Finistère