Josette Gouello, artiste peintre. Touches figuratives dans un univers abstrait. Huile sur toile ou sur papier. Œuvres dans des bleus plus abstraits et lumineux. Adepte de la peinture à l'huile au couteau, Marie-Claire Jézequellou propose un style qu'elle définit volontiers comme « figuratif stylisé ». La Combritoise s'inspire des paysages du Pays bigouden. Odile Selino présentera toute une série de tableaux à l'huile évoquant des paysages de Sainte-Marine (port, chapelle, phare, bateaux, vieux gréements…), de Saint Guénolé sous la tempête, de Kérity mais aussi de Normandie et de Provence, deux régions qu'elle affectionne. Ses tableaux, très lumineux, font une place importante aux couleurs vives qui font ressortir les éléments que l'artiste veut mettre en valeur.

