Expo peinture – Jean-Yves Château, 25 août 2022, .

Expo peinture – Jean-Yves Château

2022-08-25 10:00:00 – 2022-08-31 18:00:00

Je suis médecin retraité, j’ai fait toute ma carrière en tant que rhumatologue libéral à Boulogne sur mer. Je fais beaucoup de voile en régate depuis des décennies, la mer est donc très présente dans ma peinture .

Ma mère était peintre et j’ai vécu toute ma jeunesse dans un milieu artistique et dans l’odeur de térébenthine…

Mais je n’ai réellement commencé à peindre qu’il y a 15 ans . J’ai suivi des cours de peinture dans l’atelier de Virginie Cuvelier et des cours de dessin avec Pierre Peckeu à Boulogne sur Mer pendant 10 ans.

Je suis en retraite à Crozon depuis 5 ans et je continue à travailler la peinture avec Céline Donet et le dessin avec Iffic à l’atelier Térébinthe au Fret…

J’ai commencé à présenter mes toiles à quatre reprises dans des expositions groupées dans le Pas de Calais et le Nord, et à trois reprises à Crozon ( « les peintres de la presqu’ile »)

J’ai réalisé ensuite trois expositions personnelles à Wimereux dans le Pas de Calais (galerie Dig’Espace) en 2017,2020 et 2021.

Je travaille à l’huile, mon style est essentiellement figuratif. J’aime réaliser des portraits et des natures mortes mais je peins surtout des paysages et des marines…

Cette exposition à La Maison de la Pointe est ma première exposition personnelle en Finistère.

Je présenterai des paysages et des marines de Bretagne…

jychateau@wanadoo.fr +33 6 85 40 01 21

