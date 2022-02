Expo peinture – Jean-Pierre Lorence Île-Tudy, 4 avril 2022, Île-Tudy.

Expo peinture – Jean-Pierre Lorence Jardin de la Pointe Galerie de la Pointe Île-Tudy

2022-04-04 – 2022-04-13 Jardin de la Pointe Galerie de la Pointe

Île-Tudy Finistère Île-Tudy

Déjà ma troisième année d’exposition à la Maison de la Pointe (Île-Tudy) où j’inaugure l’année 2022.

De nombreux dessins en noir et blanc de Paris ma ville natale et du pays bigouden ma terre d’adoption. Toujours une expression minimaliste de la nature et de plus en plus proche de l’expressionnisme abstrait

Soyez curieux ? …

jplorence@orange.fr +33 6 86 90 36 70

Jardin de la Pointe Galerie de la Pointe Île-Tudy

