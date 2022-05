Expo peinture – Jean-Pierre Lorence Combrit Combrit Catégories d’évènement: Combrit

Finistère

Expo peinture – Jean-Pierre Lorence Quai Jacques de Thézac Coop Combrit

2022-06-09 – 2022-06-15

Combrit Finistère Jean-Pierre Lorence vit entre Paris et le Finistère. Après des études à l’école Boulle, il se consacre à l’architecture intérieure et particulièrement à la lumière. Il se remet à dessiner et à peindre depuis une dizaine d’années. Peinture minimaliste qui suggère et laisse libre cours au spectateur d’imaginer, de rêver et de s’approprier le tableau. abri.marin@combrit-saintemarine.fr +33 2 98 51 94 40 Jean-Pierre Lorence vit entre Paris et le Finistère. Après des études à l’école Boulle, il se consacre à l’architecture intérieure et particulièrement à la lumière. Il se remet à dessiner et à peindre depuis une dizaine d’années. Peinture minimaliste qui suggère et laisse libre cours au spectateur d’imaginer, de rêver et de s’approprier le tableau. Quai Jacques de Thézac Coop Combrit

