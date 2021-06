Combrit Combrit 29120, Combrit Expo peinture – Jean-Pierre Lorence Combrit Combrit Catégories d’évènement: 29120

Combrit

Expo peinture – Jean-Pierre Lorence Combrit, 24 juin 2021-24 juin 2021, Combrit. Expo peinture – Jean-Pierre Lorence 2021-06-24 – 2021-06-30 Quai Jacques de Thézac Coop

Combrit 29120 Jean-Pierre Lorence vit entre Paris et le Finistère. Après des études à l’école Boulle, il se consacre à l’architecture intérieure et particulièrement à la lumière. Il se remet à dessiner et à peindre depuis une dizaine d’années. Peinture minimaliste qui suggère et laisse libre cours au spectateur d’imaginer, de rêver et de s’approprier le tableau. abri.marin@combrit-saintemarine.fr +33 2 98 51 94 40 Jean-Pierre Lorence vit entre Paris et le Finistère. Après des études à l’école Boulle, il se consacre à l’architecture intérieure et particulièrement à la lumière. Il se remet à dessiner et à peindre depuis une dizaine d’années. Peinture minimaliste qui suggère et laisse libre cours au spectateur d’imaginer, de rêver et de s’approprier le tableau. dernière mise à jour : 2021-06-10 par

Détails Catégories d’évènement: 29120, Combrit Étiquettes évènement : Autres Lieu Combrit Adresse Quai Jacques de Thézac Coop Ville Combrit lieuville 47.87488#-4.1205