Île-Tudy Finistère Île-Tudy Originaire du Nord de la France, je vis en Bretagne depuis 1974. J’ai fait mes débuts dans la peinture dans les années 1980 par l’art figuratif à l’huile et à l’acrylique sur toile. J’ai suivi les cours du soir à l’école des beaux arts de Quimper pendant 3ans. Actuellement, je travaille sur des gouttières en zinc de récupération. Je les nettoie et les travaille pour laisser apparaître les traces que la pluie, le vent, le soleil ont laissées pendant plusieurs années . C’est lors d’une rénovation de toiture que m’est venu l’idée de transformer ces vieilles gouttières pour en créer des œuvres d’art. Mes tableaux, mi figuratifs, mi abstraits, laissent le visiteur vagabonder dans son imaginaire. Mes œuvres évoquent des paysages marins, urbains ou encore des scènes de la vie quotidienne. Plusieurs expositions collectives

-Plomelin

– Pluguffan depuis plusieurs années Expositions personnelles

-Chapelle St Claude – Pleuven 2014 et 2015

-MPT Saint Pierre – Brest 2015

-Crêperie des Arcades -Quimper 2015

-La chaumière – Pleuven 2018

-Epicerie O jardin – Plomelin 2019

-La chaumière – Pleuven 2019

-L’Athena – Ergué-Gaberic 2020

-L’Etuve – Treffiagat 2020

-La Galerie 29 – Audierne 2020

-Chapelle St Philibert – Plomelin 2020

-Galerie XS – Quimper 2021

-L’Etuve – Treffiagat 2021

La chaumière – Pleuven 2021

-Coups de Pinceaux en Pays Glazik – Briec 2021

-La Galerie 29 – Audierne 2021

jean-michel.wacheux@wanadoo.fr +33 6 24 80 32 16

