2022-08-18 – 2022-08-24

Finistère Combrit Peintre quimpérois Serge Bergami, a collaboré pendant 20 ans avec le couturier Jean Cacharel, dont il s’est empreint du côté artistique et du style.

