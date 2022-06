Expo peinture – Henri Belbeoc’h, 6 octobre 2022, .

Expo peinture – Henri Belbeoc’h

2022-10-06 10:30:00 – 2022-10-12 18:30:00

Fils et petit fils de marin, je suis né à Camaret sur Mer, bon sang ne saurait mentir !

Comment ne pas se souvenir de cette jeunesse passée entre les chantiers navals et l’effervescence d’un port de pêche en pleine activité. Les chantiers camarétois construisaient les célèbres « langoustiers » ainsi que des bateaux en tout genre. Alors, après avoir écouté la critique implacable de mon père sur la ligne d’un bateau, je me permet maintenant d’apprécier le travail du charpentier de marine et l’élégance d’un navire.

Cette connaissance du monde maritime va naturellement me diriger en peinture, vers un style figuratif. Autodidacte, passionné par le dessin et la peinture, je parcours tous les coins de Bretagne en amoureux infatigable de cette région. Fidèle au Triskel que je ne saurais renier, mes tableaux racontent l’eau, l’air, et la terre. La côte bretonne me permet de croquer ses paysages et de peindre la mer telle que je la vois. Cette Bretagne, terre de prédilection pour les peintres, offre de multiples variations de lumière où je puise mon inspiration. Je l’exprime dans un style que je qualifie de « figuratif moderne »,au plus proche de ce que je ressens.

Mes tableaux sont représentatifs, bien qu’ils ne soient pas réalistes. Je travaille d’abord en extérieur, en essayant de capter des sensations globales. Cette approche va du croquis, aux photos, toujours dans un souci du détail, en me fiant avant tout à mon instinct et ma connaissance du sujet. Ensuite, à l’atelier mon travail est plus réfléchi, avec une approche plus calme et plus sereine. L’exécution de l’œuvre est mieux contrôlée au risque de la spontanéité. J’ai choisi comme médium, l’acrylique, car je voulais une technique qui ne soit pas toxique ni pour moi, ni pour mon environnement, je manie toutes les techniques mais avec un certain niveau d’expertise.

