Expo peinture gravure – Dominique Le Page Île-Tudy, 12 août 2021-12 août 2021, Île-Tudy.

Expo peinture gravure – Dominique Le Page 2021-08-12 10:00:00 – 2021-08-18 Jardin de la Pointe Galerie de la Pointe

Île-Tudy Finistère

Je vis et travaille à Quimper.

Architecte d’intérieur de métier, je m’initie à la gravure à partir de 2005 à l’atelier de Yanick Pen’du qui m’apprends le travail sur zinc . A partir de 2009, je fréquente l’atelier d’Yves Doaré pour la gravure sur cuivre, bois ou linoléum .

Très attaché à la thématique de l’arbre et de l’eau, ces diverses techniques de la gravure me permettent, avec des approches différentes, de composer ou de recomposer des paysages réalistes ou imaginaires invitant le spectateur au voyage ou à la rêverie .

La diversité des techniques que j’aborde, me permet de laisser libre cours à mon inspiration avec, pour chacune, une sensibilité différente bien souvent liée à ses contraintes qui me guident avec patience et jouissance vers l’image finale .

d.le.page@orange.fr +33 6 81 21 66 57 http://www.lesfunambules.com/artiste/dominique-le-page/

