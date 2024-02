Expo peinture Francis BRETON L’Etuve Treffiagat, lundi 24 juin 2024.

Expo peinture Francis BRETON L’Etuve Treffiagat Finistère

Je travaille plusieurs techniques peinture à l’huile et à l’acrylique sur toile, alliant parfois le collage à la peinture, la matière, les matériaux le plus souvent récupérés sur les plages (bois flottant, filet de pêche…) pour créer de grands voiliers aux résonances d’art brut aux couleurs vives.

Je m’inspire aussi des perspectives urbaines, mais de façon non figurative, travaillant sur les épaisseurs et les volumes, où les reliefs ont autant d’importance que les couleurs.

Je suis sans cesse à la recherche de nouvelles formes, de nouvelles teintes des créations abstraites où prédominent tantôt des nuances jaune-orange, tantôt le bleu où les formes donnent l’impression de se fondre dans le flou des couleurs.

La résine et les pigments colorés cuits aux infrarouges rehaussent mes couleurs vives et profondes: technique que j’ai découvert au hasard de mes recherches de nouvelle matière pour rendre la lumière et la transparence. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-24 10:00:00

fin : 2024-06-30 19:00:00

L’Etuve 1 rue R. et X. Quideau

Treffiagat 29730 Finistère Bretagne asso.treffiagarts@gmail.com

L’événement Expo peinture Francis BRETON Treffiagat a été mis à jour le 2024-02-10 par OT Destination Pays Bigouden Sud