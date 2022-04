Expo peinture – Evelyne CHABAUD Treffiagat, 2 mai 2022, Treffiagat.

Expo peinture – Evelyne CHABAUD L’Etuve 1 rue R. et X. Quideau Treffiagat

2022-05-02 – 2022-05-08 L’Etuve 1 rue R. et X. Quideau

Treffiagat Finistère

« Je ne peins qu’à l’huile, mais fais aussi des pastels et quelques techniques mixtes. J’aime dans ma peinture être douce, tendre, poétique, optimiste, mais peux toutefois être violente et raconter parfois la maladie mentale (j’ai été Art-Thérapeute) et autres expressions psychopathologiques ou marginales et des faits de société. Le contraste du figuratif et du non-figuratif m’intéresse, j’aime l’utiliser dans une même peinture ».

asso.treffiagarts@gmail.com +33 6 13 15 23 15 http://www.artmajeur.com/fr/evelynechabaud/presentation

L’Etuve 1 rue R. et X. Quideau Treffiagat

