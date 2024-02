Expo peinture Evelyne CHABAUD L’Etuve Treffiagat, lundi 10 juin 2024.

Expo peinture Evelyne CHABAUD L'Etuve Treffiagat

J’ai eu 2 formations, l’une Beaux-Arts très jeune, puis Psychologue Clinicienne plus tard, suis à la retraite de ces 2 professions exercées en

même temps depuis fin 2015.

1) Professeur de Peinture-Dessin pour adultes dans Associations Culturelles, Municipalités et durant 35 ans au Centre Culturel d’Ormesson/marne

2) Psychologue praticienne, dont 4 ans au sein de la Société Française de Psychopathologie de l’Expression (HP Ste-Anne Paris)

Je ne peins qu’à l’huile, mais fais aussi des pastels, et des techniques mixtes.

Le contraste du figuratif et du non-figuratif m’intéresse, j’aime l’utiliser dans une même peinture .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-10 10:00:00

fin : 2024-06-16 12:00:00

L’Etuve 1 rue R. et X. Quideau

Treffiagat 29730 Finistère Bretagne asso.treffiagarts@gmail.com

