Île-Tudy Finistère Île-Tudy L’exposition de ce « tout début » de saison vous permettra de découvrir les tableaux de Maïté LE REUN artiste locale bien connue pour sa passion du littoral Bigouden et des îles Glénan. « Je suis amoureuse de mon environnement, j’aime peindre les plages, les phares, les rochers et la mer dans tous ses états.

Autodidacte, j’utilise l’acrylique essentiellement au couteau »

Maïté Le Reun Sur les tables sont présentées les sculptures de Marie-Luce JAFFRAY QUEINNEC -pièces uniques et originales-, en terre brune ou blanche à base d’argile. (Grès et faïence) « J’ai découvert le travail de la terre, en atelier, accompagnée par l’artiste formateur et sculpteur, François Chamming’s, il y a de nombreuses années.

