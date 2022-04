Expo peinture et sculpture – Christine Ditière Combrit Combrit Catégories d’évènement: Combrit

Expo peinture et sculpture – Christine Ditière
Rue des Glénans Corps de garde
Combrit

2022-04-28 – 2022-05-04

Combrit Finistère Sa peinture est essentiellement réalisée à l’acrylique, et oscille du contemporain à l’abstrait. Au commencement de chaque toile, l’inspiration nait de la nature : mer, écorces de bois, traces dans le sable, roches ou vues aériennes, mais aussi de l’œuvre de grands noms de la sculpture tels que John Chamberlain, César, Giacometti, puis le sujet se perd et flirt avec l’imaginaire. Les toiles contemporaines glissent du figuratif à l’abstrait et sont souvent créées d’amalgames de matériaux ou de matières. Ses toiles « Compressions » représentent des tôles ou des objets de métal comprimés en sculptures monumentales.

