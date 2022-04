Expo peinture et photographie – Christina, Emmanuel Bazin et Francis Pessein Combrit Combrit Catégories d’évènement: Combrit

Combrit Finistère Exposition de photographies, peintures et sculptures sur le thème de l’énergie des Ondes et de la Matière par 3 artistes : Christina, Emmanuel Bazin et Francis Pessein. levy.j-l@orange.fr +33 6 07 72 71 05 Exposition de photographies, peintures et sculptures sur le thème de l’énergie des Ondes et de la Matière par 3 artistes : Christina, Emmanuel Bazin et Francis Pessein. Rue des Glenan Fort de Sainte-Marine Combrit

