Expo peinture et céramique – BDUm & Marie V
L'Etuve 1 rue R. et X. Quideau
Treffiagat
2022-04-25 – 2022-05-01

BDUm : Autodidacte, je prends plaisir à "jeter" des couleurs sur la toile. J'aime me surprendre parfois du résultat, et surprendre le spectateur… Chacun y voit ce qu'il veut, c'est le principe de l'abstrait !

Marie V : Originaire du Nord je pratique maintenant la céramique dans mon atelier de Loctudy. Inspirée par mon environnement et guidée par mon imaginaire, je crée un univers coloré tout en courbes.

asso.treffiagarts@gmail.com
+33 6 13 15 23 15
http://www.facebook.com/l.atelier.de.marie.v/

