Expo peinture – Eric Nachon Combrit, 21 juillet 2022, Combrit.

Expo peinture – Eric Nachon Rue des Glénans Corps de garde Combrit

2022-07-21 – 2022-07-27 Rue des Glénans Corps de garde

Combrit 29120

Eric Nachon, artiste-peintre, signant « Eliot NYLS », travaille l’acrylique et le pastel sec, selon ses émotions et ses ressentis. Il aime à simplifier la peinture : ses couleurs souvent fauvistes se substituant à l’espace tridimensionnel, les méplats colorés traduisant l’essentiel. Un univers fauviste, flamboyant et contrasté prisme de l’artiste. Peinture tout en suggestion, loin du figuratif, aux frontières de l’abstrait : diversité des couleurs, audace dans les formes des voiles, aplatissement des perspectives et des reliefs, couleurs pures sans mélange. Il transforme le site pour rechercher l’équilibre entre le beau et le vrai, associe parfois le noir pour amplifier le mystère de la nuit et provoquer le rêve. Il est attiré par les couchers de soleil, les marines, les voiles multicolores….

Rue des Glénans Corps de garde Combrit

dernière mise à jour : 2022-05-25 par