Expo peinture Dominique Zani Jardin de la Pointe Île-Tudy, jeudi 28 novembre 2024.

Expo peinture Dominique Zani Jardin de la Pointe Île-Tudy Finistère

Né en Bretagne en 1959, à 16 ans j’ai quitté les bancs de l’école, je suis partie en apprentissage de toilettage de chien, à 17 ans après avoir été émancipée, j’ai monté le premier toilettage de Quimper. Sculpter les chiens c’était une façon d’exprimer mes talents artistiques. Autodidacte et touche à tout, l’art plastique est ma passion première, j’ai un besoin viscéral de créer depuis mon plus jeune âge .

Après avoir suivi des cours au des Beaux Arts de Quimper, mon attirance pour la peinture s’est révélée et la rencontre d’artistes peintres qui m’ont guidé et permis d’acquérir une assurance dans ma pratique de l’huile aux couteaux, création de paysages, natures mortes, portraits, modèles vivants, de façon figurative en atelier ou en extérieur.

En 2017 je suis parti vivre au bord de la mer à Beg-Meil. Au calme au fond de mon impasse, mon atelier est mon refuge, c’est ici que je me suis libérée des contraintes de l’huile et du figuratif. Ma pratique a évolué, l’acrylique est une matière fantastique! J’utilise toutes sortes de techniques, c’est passionnant j’y prend un plaisir fou. Plus besoin de modèle, les couleurs, les formes, la lumière et les ombres crées par mes tâches, éclaboussures, coulures, empreintes, les matières et parfois des collages, se révèlent et m’emportent dans des mondes imaginaires et oniriques. C’est une chasse au trésor!

Poussé par mes maîtres d’apprentissage, j’ai commencé à exposer en 1995.

Les œuvres de Dominique Zani, vous emmènent dans des mondes imaginaires et oniriques. C’est une chasse au trésor ! Elles n’évoquent pas des sujets ou des objets du monde naturel, mais des formes et des couleurs pour elles-mêmes et le caractère éphémère de leur lumière et leurs effets. Elle utilise différentes techniques de la peinture acrylique, l’expression des matières, du collage, des empreintes, avec différents outils détournés de notre vie quotidienne. Les contraintes de la peinture figurative à l’huile qui était sa première pratique jusqu’en 2017, remplacée par la peinture acrylique, lui donnent une grande liberté d’expression. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-28 10:30:00

fin : 2024-12-04 18:30:00

Jardin de la Pointe Galerie de la Pointe

Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne dominique.zani@gmail.com

L’événement Expo peinture Dominique Zani Île-Tudy a été mis à jour le 2024-03-26 par OT Destination Pays Bigouden Sud