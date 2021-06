Plobannalec-Lesconil Plobannalec-Lesconil Finistère, Plobannalec-Lesconil Expo peinture – dessin – Michel Hamelin Plobannalec-Lesconil Plobannalec-Lesconil Catégories d’évènement: Finistère

Plobannalec-Lesconil

Expo peinture – dessin – Michel Hamelin Plobannalec-Lesconil, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Plobannalec-Lesconil. Expo peinture – dessin – Michel Hamelin 2021-07-05 – 2021-07-11 Rue Jean Jaurès Le Temple des Arts

Originaire d'Arcachon, Michel Hamelin s'est installé en pays Bigouden dans les années 1980. Ses huiles sur toiles sont travaillées au couteau, technique qui lui laisse toute liberté pour jouer avec la matière et les couleurs. Inspiré par les paysages bretons, ses ciels tourmentés qui se marient avec une mer aux couleurs changeantes, il s'attache à restituer cette atmosphère chargée d'embruns. Il aime aussi ces vielles pierres, les rues aux encorbellements surprenants où il fait bon flâner. Michel Hamelin apprécie également la sensibilité du pastel sec, la douceur des aquarelles, la spontanéité des croquis à la sanguine ou l'imaginaire laissé par les encres.

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plobannalec-Lesconil Étiquettes évènement : Autres Lieu Plobannalec-Lesconil Adresse Rue Jean Jaurès Le Temple des Arts Ville Plobannalec-Lesconil lieuville 47.79844#-4.21848