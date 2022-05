Expo peinture – Denis ABGRALL Treffiagat, 16 mai 2022, Treffiagat.

Expo peinture – Denis ABGRALL L’Etuve 1 rue R. et X. Quideau Treffiagat

2022-05-16 – 2022-05-22 L’Etuve 1 rue R. et X. Quideau

Treffiagat Finistère Treffiagat

« J’ai 50 ans, marié, trois enfants et j’habite proche de Bourges dans le Cher pour des raisons professionnelles, ma famille habite en Bretagne. Je peins à mes heures perdues depuis quelques années et plus assidûment depuis 2 ans. Je prends actuellement quelques cours de peinture afin d’acquérir des techniques nouvelles. Je peins exclusivement à l’acrylique sur des thèmes variés : la mer, les portraits, les personnages façon « géant » Paul BLOAS dont je suis admirateur, les animaux, un peu d’abstrait aussi. Mon souhait est de développer mon activité et de continuer à progresser ».

asso.treffiagarts@gmail.com +33 6 13 15 23 15

