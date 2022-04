Expo peinture – Danielle Estrade, Rose Goardet et Evelyne Le Moing

2022-12-22 11:00:00 – 2022-12-31 19:00:00 Originaire de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique. Très tôt, ma passion du dessin prend forme pour se concrétiser beaucoup plus tard. En 1981, ce fut la découverte des différentes techniques de peinture, aux cours D’Isabelle De Longvilliers à Quimper, durant quatre années. Les thèmes abordés dans ma peinture à l’huile sont multiples : marines, paysages, natures mortes, scènes de vie traditionnelles… Je privilégie la miniature qui fut ma première source d’inspiration tout en conservant une grande liberté dans mes formats. J’intègre en 1986 l’ATELIER du ROUILLEN, groupe de peintres amateurs issus des beaux arts, ce qui me permettra de continuer de m’adonner à ma passion. En parallèle je rejoins le groupe des PEINTRES DE QUIMPER CORNOUAILLE. Suivirent alors de nombreuses expositions, d’abord à travers la Bretagne – Quimper, Pont-l’Abbé, Sainte Marine, Bénodet, Lorient, Carnac, Puis, Ferney-Voltaire, Angers, La Réole, Genève… Ensuite, grâce à une rencontre lors d’une exposition, avec un membre du Clairemont Art Guild de San-Diégo, d’autres expositions aux USA : Balboa Park. – Spanish village – Bard Hall Gallery, San-Diego. Depuis 2016 j’expose également avec l’association BRIN de MAGIE.

Danielle Estrade Artiste peintre autodidacte, je m’inspire depuis 2003 des motifs de broderie traditionnelle pour en faire mes peintures. Récompensée dans divers concours, comme “Pluie d étoiles, Tonnerre de Brest” , “prix d art populaire breton” à Fouesnant , prix du public à Gourin…, je mets en valeur la Cornouaille à travers le monde. Ma technique originale, que j’ai mis au point, me permet de “broder en peinture” et de vous présenter un trompe-l’œil intéressant.

Rose Goardet Artiste quimpéroise, je peins depuis une vingtaine d’années et signe mes œuvres « MANG »

Mes thèmes de prédilection sont les régates de bateaux, des pécheurs, des paysages et des enfants en costume breton. J’affirme une nette préférence pour la peinture à l’huile pour l’onctuosité de la matière. J’utilise également le pastel sec pour l’aspect qu’apporte une souplesse à la gestuelle. J’aime utiliser des couleurs vives et chaudes. J’ai participé à différents salons de peinture où j’ai obtenu de distinctions :

1er PRIX PAUL SERUSIER à CHATEAUNEUF DU FAOU en 2006

1er PRIX DU Salon de CARANTEC en 2007

PRIX DU PUBLIC du Salon de DOUARNENEZ en 2006

MEDAILLE DE BRONZE A ARTS-SCIENCES-LETTRES en 2012

Depuis 2008, j’ai intégré les groupes des :

-PEINTRES et SCULPTEURS DE QUIMPER CORNOUAILLE

– L’ATELIER DU ROUILLEN : groupe de peintres quimpérois

