Expo peinture – Daniel Larvol Île-Tudy, 27 octobre 2022, Île-Tudy.

Expo peinture – Daniel Larvol Jardin de la Pointe Galerie de la Pointe Île-Tudy

2022-10-27 – 2022-11-02 Jardin de la Pointe Galerie de la Pointe

Île-Tudy Finistère

Daniel Larvol , artiste peintre, a depuis une quinzaine d’années, posé ses chevalets à Beg Meil.

Après avoir fait ses armes et s’être forgé un style aux Beaux Arts de Quimper, en démarrant par le figuratif, a vite été séduit par le fauvisme ; et tend désormais vers un expressionnisme abstrait, voir allégorique : “ je ne cherche pas à montrer le monde tel qu’il est, mais plutôt à l’exprimer “. Pour faire suite à de nombreux salons et expositions, il présente ses œuvres, pour la première fois à la Maison de la Pointe à l’Ile Tudy

Adepte des techniques mixtes, peinture acrylique sur toile ou papier, utilisation de carton, d’affiches lacérées avec marouflage;

mettant en scène des fragments de réalité métamorphosée, offrant ainsi aux yeux, un aspect palpable.

Il lui arrive également de réaliser des encadrements à base de palettes de bois de récupération.

Merci de bien vouloir poser un beau regard sur ce travail, qui a aussi et surtout pour ambition de vous questionner et vous émouvoir.”Je peins les choses comme je les sens, par instinct et de façon plutôt subjective”

+33 6 79 34 24 17

Daniel Larvol , artiste peintre, a depuis une quinzaine d’années, posé ses chevalets à Beg Meil.

Après avoir fait ses armes et s’être forgé un style aux Beaux Arts de Quimper, en démarrant par le figuratif, a vite été séduit par le fauvisme ; et tend désormais vers un expressionnisme abstrait, voir allégorique : “ je ne cherche pas à montrer le monde tel qu’il est, mais plutôt à l’exprimer “. Pour faire suite à de nombreux salons et expositions, il présente ses œuvres, pour la première fois à la Maison de la Pointe à l’Ile Tudy

Adepte des techniques mixtes, peinture acrylique sur toile ou papier, utilisation de carton, d’affiches lacérées avec marouflage;

mettant en scène des fragments de réalité métamorphosée, offrant ainsi aux yeux, un aspect palpable.

Il lui arrive également de réaliser des encadrements à base de palettes de bois de récupération.

Merci de bien vouloir poser un beau regard sur ce travail, qui a aussi et surtout pour ambition de vous questionner et vous émouvoir.”Je peins les choses comme je les sens, par instinct et de façon plutôt subjective”

Jardin de la Pointe Galerie de la Pointe Île-Tudy

dernière mise à jour : 2022-02-22 par