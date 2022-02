Expo peinture – Claude Modeste, René Le Jeune Île-Tudy Île-Tudy Catégories d’évènement: Finistère

Île-Tudy

Expo peinture – Claude Modeste, René Le Jeune Île-Tudy, 24 novembre 2022, Île-Tudy. Expo peinture – Claude Modeste, René Le Jeune Jardin de la pointe Galerie de la Pointe Île-Tudy

2022-11-24 – 2022-11-30 Jardin de la pointe Galerie de la Pointe

Claude Modeste et René Le Jeune, sont deux peintres amateurs que leur amour de la peinture a fait se rencontrer aux cours « adultes » de l'Ecole des Beaux Arts de Quimper, puis de travailler ensemble au sein du groupe « Incognito », depuis plus de dix ans. Pour eux, la peinture est couleur, mouvement, lignes, expression libre de leur vision de la nature. Exposer leurs travaux au regard du public est, pour ces deux peintres, un aboutissement important dans leur démarche, car la peinture étant, par définition, une expression artistique visuelle, si elle n'est pas regardée, elle n'existe pas.

+33 6 63 32 89 80

