Expo peinture – Christophe ROY, 3 octobre 2022, .

Expo peinture – Christophe ROY

2022-10-03 – 2022-10-16

Christophe Roy né à Nantes en 1962.

Je dessine depuis l’âge de mes 6 ans et jusqu’à mes 16 ans, j’ai suivi des cours à l’École des Beaux-Arts de Quimper le mercredi après-midi. Issu de l’imprimerie j’ai longtemps travaillé comme maquettiste-exécutant puis comme infographiste avec l’arrivée de l’outil informatique. C’est en 2003 que je m’éloigne du dessin figuratif en noir et blanc au crayon ou à la plume et à l’encre de Chine, pour commencer à peindre. Ma peinture devient alors abstraite au fil du temps. De l’imprimerie et de mon intérêt pour la gravure me vient le goût du beau papier, son velouté comme ses grains différents. J’aime utiliser les différentes textures que ce matériau propose.

J’emploie l’encre de chine, l’encre aquarelle et/ou acrylique, la peinture acrylique.

Mes peintures commencent souvent par un coup de pinceau intuitif ou

« posé », parfois par un fond, la peinture se construit sur cette base.

L’abstrait a cet avantage que chacun peut se raconter sa propre histoire, ou bien juste regarder, ressentir.

Une autre partie de mon travail, à l’encre de Chine, de la calligraphie

abstraite. Après avoir suivi des cours de calligraphie traditionnelle Chinoise,

je me suis intéressé lors du premier confinement du printemps 2020 de plus

près à la pratique du Shodo et de celle du Sumi (pierre à encre). J’apprécie la dimension spirituelle de cette pratique.

