Expo peinture Christina Levy Jardin de la Pointe Île-Tudy, jeudi 14 novembre 2024.

Christina entretient une relation avec la technique encauste (cire) depuis près de 20 années ce qui fait probablement d’elle aujourd’hui la spécialiste française du sujet. La spécificité de cette technique, qui date du 3ème ou 4ème siècle, fait qu’elle utilise majoritairement pour peindre des outils chauffants (fer, pistolet thermique, etc..).

Sur le plan artistique, son style est contemporain et propose des œuvres colorées et positives réalisées sur différents supports comme toile, papier, carton entoilé ou bois et des formats variés jusqu’à 100*130 cm.

Elle porte aussi une attention particulière aux encadrements qu’elle considère comme faisant partie intégrale de l’œuvre.

Autre signe particulier la diversité de ses créations révélant un imaginaire riche. .

