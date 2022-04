Expo peinture – Cheni Treffiagat, 18 juillet 2022, Treffiagat.

Expo peinture – Cheni L’Etuve 1 rue R. et X. Quideau Treffiagat

2022-07-18 – 2022-07-24 L’Etuve 1 rue R. et X. Quideau

Treffiagat Finistère Treffiagat

Artiste plasticien performeur, Chéni décline couleurs et matières dans un exercice

symbolique, à la fois audacieux et atypique. Sa dernière série de tableaux,

empreinte d’une nouvelle nostalgie, associe écriture et Lithogravies et propose à

« voir le Savoir ». Aujourd’hui, il temporalise son univers entre sa région natale l’Alsace et sa région de Cœur – le Finistère, à Tréffiagat.

asso.treffiagarts@gmail.com +33 6 13 15 23 15

L’Etuve 1 rue R. et X. Quideau Treffiagat

