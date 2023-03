Expo peinture Betty Clavel Jardin de la pointe Île-Tudy OT Destination Pays Bigouden Sud Île-Tudy Catégories d’Évènement: Finistère

J'avais 21 ans. Au Grand Palais, je suis tombée en arrêt devant une peinture.

C’était un paysage. Ou plutôt un rêve de paysage. C’est ainsi que je suis née à la peinture. On a parfois plusieurs vies. C’est mon cas. Fascinée par le Vietnam, je n’ai eu de cesse de travailler sur ce pays, de façon de moins en moins figurative. Aujourd’hui, après un problème de santé, je vis en Bretagne. Ce que, longtemps, j’ai espéré. C’est arrivé. Le destin peut-être. Mes sources d’inspiration ont changé. Moi-même j’ai changé, Ma peinture a évolué, les médiums se sont diversifiés, tout comme les supports. L’envie, le besoin de créer est toujours là, prenant, prégnant. bugnettes@gmail.com +33 6 81 08 79 04 http://bettyclavel.com/parcours Jardin de la pointe Galerie de la Pointe Île-Tudy

