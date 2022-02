Expo peinture – Bernard Caré Île-Tudy Île-Tudy Catégories d’évènement: Finistère

Île-Tudy

Expo peinture – Bernard Caré Île-Tudy, 21 avril 2022, Île-Tudy. Expo peinture – Bernard Caré rue de la Pointe Galerie de la Pointe Île-Tudy

2022-04-21 10:00:00 – 2022-04-27 20:00:00 rue de la Pointe Galerie de la Pointe

Île-Tudy Finistère Île-Tudy Ma peinture tente de retrouver une source cachée, libre, vivante, engloutie même sous l’accumulation des références érudites. Elle vise à retrouver ce regard vivant, libéré ou plutôt l’innocence du regard toujours disponible mais souvent oubliée, voire délibérément refusée.

Peintre amateur formé par mon père, ancien élève des Beaux-Arts de Douai (59), j'ai été nourri de cultures picturale, musicale et littéraire depuis mon enfance. Je suis un grand amateur de Monet mais aussi des peintres de l'Ecole de Paris dont Bazaine fait partie et des abstraits américains avec une préférence pour Joan Mitchell. Ma peinture se développe à partir des Correspondances de Baudelaire « La nature est un temple où des vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles… les parfums, les couleurs et les sons se répondent.

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

