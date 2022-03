Expo peinture – Bernard Abafour Île-Tudy Île-Tudy Catégories d’évènement: Finistère

Île-Tudy

Expo peinture – Bernard Abafour Île-Tudy, 17 mars 2022, Île-Tudy. Expo peinture – Bernard Abafour Jardin de la Pointe Galerie de la Pointe Île-Tudy

2022-03-17 10:00:00 – 2022-03-27 18:00:00 Jardin de la Pointe Galerie de la Pointe

Île-Tudy Finistère Île-Tudy Originaire de Laval, je réside à Quimper. Artiste peintre autodidacte, je pratique l’aquarelle depuis 35 ans et l’acrylique depuis quelques mois. Je réalise des trompe-l’œil à l’huile. J’expose dans de nombreux lieux d’exposition de la région. Mon exposition représente, comme toujours, des marines du sud Finistère. bernard.abafour@free.fr +33 6 62 34 36 91 Originaire de Laval, je réside à Quimper. Artiste peintre autodidacte, je pratique l’aquarelle depuis 35 ans et l’acrylique depuis quelques mois. Je réalise des trompe-l’œil à l’huile. J’expose dans de nombreux lieux d’exposition de la région. Mon exposition représente, comme toujours, des marines du sud Finistère. Jardin de la Pointe Galerie de la Pointe Île-Tudy

Lieu Île-Tudy Adresse Jardin de la Pointe Galerie de la Pointe Ville Île-Tudy Departement Finistère

