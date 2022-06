Expo peinture – Bernard Abafour, 1 septembre 2022, .

Expo peinture – Bernard Abafour



2022-09-01 – 2022-09-07

Natif de Laval, dans la Mayenne, Bernard Abafour est aquarelliste depuis une vingtaine d’années.

Amoureux de la Bretagne depuis toujours, c’est dans la région de la Forêt-Fouesnant qu’il vient chercher l’inspiration. Par ses aquarelles, il cherche à exprimer le plus fidèlement possible la beauté et la variété des paysages du Sud-Finistère.

+33 2 98 51 94 40 http://abri.marin@combrit-saintemarine.fr/

