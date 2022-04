Expo peinture – aquarelles et huiles de Suzanne Caufman Île-Tudy Île-Tudy Catégories d’évènement: Finistère

Île-Tudy

Expo peinture – aquarelles et huiles de Suzanne Caufman Île-Tudy, 3 novembre 2022, Île-Tudy. Expo peinture – aquarelles et huiles de Suzanne Caufman Jardin de la Pointe Galerie de la Pointe Île-Tudy

2022-11-03 10:00:00 – 2022-11-09 18:00:00 Jardin de la Pointe Galerie de la Pointe

Île-Tudy Finistère L’Artiste :

l’Aquarelliste Bretonne Suzanne CAUFMAN. ( née PIERRE)

Famille originaire de Plozévet et Pouldreuzic.

Décédée le 12/02/2018 à Vannes. Thème :

Paysages de bord de mer et patrimoine en Bretagne.

120 tableaux

Formats L32 par 24 et L40 par 30 Historique des expositions:

Salon des Artistes Français LE GRAND PALAIS à Paris

Galerie « BERNHEIN JEUNE « à Paris

Galerie MOREL à Deauville

Galerie LE MOUFFE à Paris

Galerie De VALLOMBREUSE à Biarritz

Autres villes d’exposition : La Rochelle, St Omer, St Pol sur Mer

Dunkerque, Marennes

Île Berder dans golfe du Morbihan Vice présidente du salon des artistes indépendants à Dunkerque. But de l’exposition/vente :

Rendre hommage à l’artiste disparue en 2018

