Expo peinture aquarelle – Maurice Le Breton

2022-12-01 10:30:00 – 2022-12-07 18:30:00

D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours dessiné mais y mettre de la couleur a été une découverte tardive.

J’aime l’Aquarelle, l’atmosphère qu’elle procure, sa transparence, l’impression de légèreté, le jeu de fusion entre l’eau et le pigment qui parfois peut être une source d’accident.

J’ai besoin d’un dessin minutieux et appliqué avant le travail de la couleur, même si l’Aquarelle a un côté imprévisible et insaisissable et ne se laisse pas facilement corriger. Etant autodidacte je ne suis pas influencé par une démarche quelconque et cela donne la liberté à mon expression.

Pour moi, la couleur est un élément important.

Depuis 2009, la vie de retraité me permet de vivre pleinement cette passion, avec une attirance particulière pour le milieu maritime. Les balades sur les sentiers du littoral me procurent des sujets que je prends en photos me servant ensuite pour mes compositions.

Je suis toujours en observation de la nature et souvent interpellé par de vieilles épaves (hommage au temps qui passe et aux travailleurs de la mer). Un détail des effets de la rouille, des bâtiments à l’abandon ou des costumes traditionnels réveillent en moi le figuratif et le coloriste.

Prendre du plaisir et travailler……

PRIX : 1er Prix du Jury au salon du Printemps de 2015 à Trégunc.

3ème Prix du Jury Salon Cap Caval’Arts de Penmarc’h 2017

Prix “Coup de cœur” du Jury – Salon de peinture 2019 – l’Athéna – ERGUE GABERIC

maurice.le.breton@orange.fr +33 6 26 20 45 32

dernière mise à jour : 2022-02-22 par