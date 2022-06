Expo peinture – Anne Monniez

Expo peinture – Anne Monniez, 23 juin 2022, . Expo peinture – Anne Monniez

2022-06-23 – 2022-06-29 « La nature, les paysages de campagne et du bord de mer constituent le fil conducteur de mes réalisations », indique Anne Monniez.

« Des photos personnelles prises quotidiennement, avec la captation des lumières très contrastées, douces et mélancoliques, constituent la base des sujets ». « La nature, les paysages de campagne et du bord de mer constituent le fil conducteur de mes réalisations », indique Anne Monniez.

« Des photos personnelles prises quotidiennement, avec la captation des lumières très contrastées, douces et mélancoliques, constituent la base des sujets ». dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville