Île-Tudy Île-Tudy 29980, Île-Tudy Expo peinture – Andrée Douguet et Marie-Lou Bourgeon Île-Tudy Île-Tudy Catégories d’évènement: 29980

Île-Tudy

Expo peinture – Andrée Douguet et Marie-Lou Bourgeon Île-Tudy, 10 juin 2021-10 juin 2021, Île-Tudy. Expo peinture – Andrée Douguet et Marie-Lou Bourgeon 2021-06-10 – 2021-06-16 rue de la Pointe Galerie de la Pointe

Île-Tudy 29980 Île-Tudy Port du masque obligatoire. Mise à disposition des visiteurs de gel hydro. « Des aquarelles marines, lumineuses de Marie-Lou Bourgeon et des peintures acryliques mystérieuses, embrumées d’Andrée Douguet. Ces deux cousines, l’une venant de Hourtin, l’autre de Brest se retrouvent à l’Île Tudy, au cœur des paysages qui les inspirent. +33 6 88 90 35 63 Port du masque obligatoire. Mise à disposition des visiteurs de gel hydro. « Des aquarelles marines, lumineuses de Marie-Lou Bourgeon et des peintures acryliques mystérieuses, embrumées d’Andrée Douguet. Ces deux cousines, l’une venant de Hourtin, l’autre de Brest se retrouvent à l’Île Tudy, au cœur des paysages qui les inspirent.

Détails Catégories d’évènement: 29980, Île-Tudy Étiquettes évènement : Autres Lieu Île-Tudy Adresse rue de la Pointe Galerie de la Pointe Ville Île-Tudy lieuville 47.83951#-4.16894