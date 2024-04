Expo peinture acrylique et pastel sèche Eliot Nyls Galerie du Port Île-Tudy, mardi 9 juillet 2024.

Expo peinture acrylique et pastel sèche Eliot Nyls Galerie du Port Île-Tudy Finistère

Eliot NYLS est le nom d’artiste-peintre d’Eric Nachon , professionnel depuis 2007 .

Il travaille surtout I’acrylique et parfois le pastel sec selon ses émotions et ses ressentis. Il aime à simplifier la peinture, les méplats colorés aux couleurs sans mélange traduisant I’essentiel. Un univers flamboyant, contrasté et pur, prisme de l’artiste. Peinture tout en suggestion, loin du figuratif, aux frontières de I’abstrait diversité des couleurs, audace des formes, aplatissement des perspectives et des reliefs. Il transforme le site pour rechercher l’équilibre entre le beau et le vrai, associe parfois le noir pour amplifier le mystère de la nuit et provoquer le rêve. Attiré par la représentation de voiles sur toiles et sur cartes marines. Il est également sculpteurs sur bois.

Création en 2010 de la série << Les Véritables Voiles Contemporaines d'Eliot NYLS ; en 2016 création de la collection Sculptures Voiles Océanes >> et en 2018 création des collections Voiles d’Artistes ,<< Dancing Fish et Régates ; œuvres, titres et images déposées et protégées à I'INPI de Paris Distinctions Repères Récompenses Expose régulièrement en France et à l'étranger ( USA, Canada, IsraëI, Chine, Europe...) Répertorié et coté sur Artprice, Artmajeur, Drouot-Cotation ; certifié I-CAC , Akoun... Présent depuis 2010, dans le dictionnaire Guid'Arts Cotations des Artistes Contemporains du XVè siècle à nos jours et dans le Dictionnaire Biographique Volume l, des Artistes Plasticiens de France Artfabetic . Vente en ligne sur les sites internationaux Artfinder ( Londres Miami) et Saatchi Art ( Los Angeles ) Membre de la Maison des Artistes (Paris) No N 157018 Membre du Who's Who Art Club International (Genève) de 2010 à 2018 . Membre de l' Académie Art-Sciences-Lettres (Paris) Membre de l'Institut Européen des Arts Contemporains Membre de l'Association France Chine Art Expo de 2010 à2017 Présent dans le Guide Biographique International 2AD-2013 et 2016-2017 dtt'Who's Who Art Club International (Genève) Médaille d'argent (Silver Awards) décerné en 2010 et2012 par Artmajeur France. Diplôme d'Honneur en 2011 décerné par le Cercle des Artistes Peintres et Sculpteurs du Québec ( Canada) pour l'originalité, la valeur esthétique et technique de son œuvre et pour la contribution au rayonnement de l'art visuel sur la scène internationale . Médaille d'or en 2014 et Grande Médaille d'Or en 2016 de l'Institut Européen des Arts Contemporains. Commandeur de I'Académie Européenne Arts Lettres Philosophie Médaille d'Or en2012. Ambassadeur de l'Institut Européen des Arts Contemporains. Lauréat en 2014 de l'Académie Arts-Sciences -Lettres ( Paris) , Médaille d'Etain . Prix du CMB au Salon de Peinture de Fouesnant en 2014 Lauréat au Salon des Arts de Pluguffan en2016; Prix au Salon d'Ergué- Gabéric en2016. Lauréat en 2016 du Concours National Columbus Café & Co catégories Peinture et Design. Invité d'Honneur au Salon de peinture de Briec en2016 . 2019 prix Coup de cœur au 1t Salon Couleurs de Kerfeunteun- Quimper; 2020 Prix d'Excellence , catégorie Marine au Salon International de La Rochelle (17 ) 2021: Prix d'Excellence de Peinture Contemporaine au Salon d'Arts Plastiques de La Rochelle (17) - Médaille d'Argent à l'Académie Arts Sciences Lettres ( Paris ) . Date (année - mois - jour) et horaire : Début : 2024-07-09 14:30:00 fin : 2024-07-15 18:30:00 Galerie du Port 1 rue du Port Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne eric.nachon@hotmail.fr

