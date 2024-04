Expo peinture à La Lieutenance « Fondus dans les amas » de Tom Nadam Honfleur, samedi 13 avril 2024.

Expo peinture à La Lieutenance « Fondus dans les amas » de Tom Nadam Honfleur Calvados

Vendredi

L’exposition Fondus dans les amas constitue un nouveau temps de restitution de la résidence de Tom Nadam au Collège Alphonse Allais. Accueillie dans l’espace d’exposition temporaire de la Lieutenance, elle présente des oeuvres récentes de l’artiste dialoguant avec deux ensembles de peintures produits par les élèves.

Réalisée par la classe de 5ème B, Meutes diaphanes se compose d’une multitude de peintures de petits formats représentant un regroupement de Braques de Weimar. Cette constellation uniforme de chiens fantomatiques envahie l’espace d’exposition. La récurrence de la figure animale, les jeux de lumières et la saturation de la toile sont une évocation des meutes de Tom Nadam.

Produites par les élèves de la classe de 3ème B, les vingt-neuf peintures de l’ensemble Paysages décomposés s’inspirent de la série d’incendies de paysages amorcée par Tom Nadam en 2022. Regroupées en un seul bloc, ces toiles de format identique (33 x 41cm) présentent des panoramas dont l’atmosphère oscille entre le calme apparent d’une plaine à l’herbe grasse et le sentiment d’urgence face à l’incandescence, les fumées et la lumière étouffée d’un paysage embrasé.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13

fin : 2024-05-12

Quai de la Planchette

Honfleur 14600 Calvados Normandie

